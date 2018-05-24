Киев, 24 мая, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Более трети своих доходов украинцы тратят на еду, сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 24 мая на странице в социальной сети Facebook.

Антон Привальский ИА Красная Весна Овощи-фрукты

Эксперт отметил:

«Украинцы, по данным Соединенных Штатов, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%».

Первое и второе место заняли Нигерия и Пакистан. Жители Нигерии тратят на еду и вредные привычки около 60% своих доходов, а Пакистан — 43%.

Алексей Дорошенко также назвал страны с минимальным уровнем затрат:

Американцы в позапрошлом году потратили лишь 6,3% своих доходов на питание и 2% на алкоголь и сигареты, что составляет всего 8,3%. В Европе наименьшие затраты у британцев — только 8,1% на продукты и 3,8% на виски и сигары.

Исследование Министерства сельского хозяйства США проходило в 2016 году. В то же время экс-глава НБУ и бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что Украина опередила развитые страны по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Средний украинец, по данным Арбузова, тратил на оплату коммуналки около 20% доходов.