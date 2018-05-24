Вашингтон, 24 мая, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что возобновление переговоров с КНДР возможно, а отказ от встречи в Сингапуре — «в некотором смысле это нормальная ситуация», 24 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«В администрации много дискуссий о том, как действовать дальше. Мы всегда знали, что могут быть переговоры, которые… не увенчаются успехом», — заявил Помпео на встрече с конгрессменами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшихся переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встречу, об «отсутствии смысла» которой ранее уже заявлял МИД Северной Кореи, планировалось провести 12 июня в Сингапуре.

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