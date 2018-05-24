Ярославль, 24 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Кировский районный суд принял решение заключить под стражу депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вечером 23 мая в отношении депутата областной думы Павла Дыбина было возбуждено уголовное дело, а он сам был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Утром 24 мая ему было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обвиняют депутата в том, что он получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

24 мая судья Кировского районного суда Андрей Гасюков принял решение оставить Павла Дыбина под стражей до 22 июля.

Сегодня же состоялось заседание оргкомитета по предварительному голосованию партии «Единая Россия» на выборах в Ярославскую областную думу, участником которого является Павел Дыбин. Решения о его снятии с праймериз не принято до поступления официальных документов от следствия.

Павел Дыбин избирался депутатом муниципалитета Ярославля шестого созыва и исполнял обязанности его председателя. В настоящий момент он является депутатом регионального парламента, участником праймериз «Единой России». Дыбина считают политическим протеже мэра Ярославля Владимира Слепцова