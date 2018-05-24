Вашингтон, 24 мая, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Создатель мультериалов «Симпсоны» и «Футурама», американский мультипликатор Мэтт Грейнинг в 2018 году представит новый анимационный проект, сообщает журнал Variety.

Цитата из м∕ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2017. США Семья Симпсонов в сборе

По информации издания, новый сериал под названием «Разочарование» ориентирован на взрослую аудиторию. Главными героями мультфильма, действие которого происходит в фантастическом средневековом королевстве, будут страдающая от алкоголизма принцесса Бин и её друзья — эльф Эльфо и «личный демон» Люци.

Сообщается, что работа над проектом ведётся по заказу компании потокового видео Netflix. Десять эпизодов нового мультфильма будут представлены в августе 2018 года.