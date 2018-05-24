* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 24 мая, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Отрядам «Сирийских демократических сил» удалось захватить в плен одного из командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Франции, причастного к нападению 2016 года в Ницце, 24 мая передает агентство Reuters.

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Уроженец Франции Адриен Лионель Каяли, известный также под именем Абу Усама, перешел в ислам в 2003 году и участвовал в деятельности экстремистской группировки сначала в Европе, с 2015 года — также на территории Сирии.

Напомним, в настоящий момент от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачищена практически вся территория Сирии. Одним из последних оплотов террористов являлся южный пригород Дамаска, который был окончательно освобожден правительственными войсками 21 мая.

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