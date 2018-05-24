Калининград, 24 мая, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В Калининградской области планируется строительство завода по производству соевого протеинового концентрата — одного из компонентов питания для рыб ценных пород. Проект стоимость не менее 3 млрд рублей запускает компания «Содружество», которая является крупнейшим инвестором Особой экономической зоны Калининградской области.

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Соответствующее соглашение сегодня, 24 мая, на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, зампред «Газпромбанка» Алексей Белоус и топ-менеджер «Содружества» Дмитрий Савенков.

«Производимая в рамках инвестпроекта продукция послужит ускоренному развитию аквакультуры в России и существенно улучшит экспортный потенциал Калининградской области», — считает глава российского эксклава.

Известно, что 70% инвестиций профинансирует «Газпромбанк». Предприятие разместится в городе Светлый, где уже есть производственная база «Содружества». Мощность комбината — 500 тонн белковых концентратов (SPC) в сутки.

Агропромышленный холдинг «Содружество» специализируется на экспорте зерновых. Общий объем экспорта достигает 1 млрд долларов в год.