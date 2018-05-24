Ташкент, 24 мая, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Кабинет министров Узбекистана опубликовал список услуг, которые требуют обязательной предварительной проверки долгов граждан по коммунальным платежам и исполнительным документам. Соответствующее постановление правительства опубликовано 22 мая на сайте национальной базы данных законодательства республики.

Chris Price Долги в Узбекистане

Список состоит из 21 услуги, в том числе нотариальных сделок, финансово-кредитных услуг, услуг международных пассажирских перевозок и государственных услуг. Уполномоченные органы будут проверять отсутствие долгов за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение, а также задолженности по исполнительным документам имущественного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого была создана единая система межведомственного электронного взаимодействия по взысканию задолженности. Ведомство создано при бюро принудительного исполнения Генеральной прокуратуры.