Душанбе, 24 мая, 2018, 21:08 — ИА Регнум. В случае реализации энергетического проекта «Средняя Азия — Южная Азия 1000» (CASA — 1000) Таджикистан ежегодно будет получать более $150 млн, в том числе за счет транзита электроэнергии из Киргизии в Пакистан, сообщает 24 мая телеграфное агентство «ТаджикТА».

Грук Андрей ИА Красная Весна

Специалисты в энергетическом секторе республики отмечают, что проект важен для Душанбе, так как он позволит соединить энергетическую сеть Таджикистана с другими странами и позволит экспортировать летние избытки, которые в настоящее время составляют 5 млрд кВт∙ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана пообещали, что физическая реализация проекта CASA — 1000 начнется в 2018 году. Планируется, что по высоковольтным линиям электропередач Таджикистан будет поставлять в Пакистан 3 млрд кВт∙ч, а Киргизия — 2 млрд кВт∙ч.