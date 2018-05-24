Нью-Йорк, США, 24 мая, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продемонстрировал резкий спад после объявления президента Дональда Трампа об отмене переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном — индекс Dow Jones просел на 189,15 пункта (0,76%) до 24.697,66, S&P 500 снизился на 14,51 пункта (0,53%) до 2.718,78, Nasdaq упал на 32,54 пункта (0,44%) до 7.393,42 пункта, 24 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«То, что мы видим, немного шире. Мы должны сказать спасибо администрации Трампа не только за Северную Корею», — пояснила журналистам состояние дел на рынке главный инвестиционный стратег Charles Schwab Лиз Энн Сондерс.

На настроение Уолл-стрит кроме отмены переговоров с КНДР в настоящий момент влияет очень много «неопределенностей» — от скачков мировых цен на нефть до отсутствия окончательной сделки по прекращению «торговой войны» США с Китаем.