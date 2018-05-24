Москва, 24 мая, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Москва рассматривает заявление международной следственной группы о причастности России к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе как голословное и направленное на дискредитацию России в глазах международного сообщества. Об этом говорится в комментарии, распространённом 24 мая пресс-службой МИД России.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

Как отмечает ведомство, в предварительном заключении следователей не было представлено никаких доказательств, «если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера».

«Вызывает недоумение и то, что Совместная следственная группа выдвинула данную версию событий в тот момент, когда в России ещё не завершено изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи», — подчёркивают в МИД.

Отмечаем, что в ходе пресс-конференции авторы презентации забыли упомянуть о том, что Москва принимала голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретила и передала следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», предоставила результаты натурного эксперимента, выполненного производителем зенитно-ракетных комплексов данного типа — концерном «Алмаз-Антей».

"Российская Федерация также передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии, — напоминают в МИД. — Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования».

Подчёркивается, что в этих обстоятельствах у российской стороны «возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения Совместной следственной группы обнародовать предварительное заключение». «Всё это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования», — заявляют в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сообщил, что международная следственная группа пришла к заключению о том, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит Boeing, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил России. По его словам, к такому выводу следователи пришли, изучив «все доступные изображения» из социальных сетей.

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