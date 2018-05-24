Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Северной столице завершился первый день работы XXII Петербургского международного экономического форума. Свободные от забот о мировой экономике участники под вечер релаксировали на мягких диванах или покачивающихся качелях в павильонах, женщины в форменной одежде аккуратно пылесосили ковры, огибая форумчан, те закусывали мороженым.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие ПМЭФ 2018

Однако начало «русского Давоса», как обычно, проходило в несколько более напряженной атмосфере. Первые панельные сессии с участием Антона Силуанова и Алексея Кудрина — бывшего и нынешнего глав Минфина, — традиционно собирающие полные залы, назначили уже на 9 утра. Но попасть вовремя в «Экспофорум» было проблематично: участников ждали огромные пробки.

Заторы, как и в прошлом году, скапливались на подъезде к КПП — слишком много VIP-персон раскошелились на услуги личного автомобиля на ПМЭФ, в результате дорога была забита черными «мерседесами» и автобусами-шаттлами на 20 человек. Сделать для автобусов выделенную линию, несмотря на фиаско с подвозкой в 2017 году, так и не догадались.

Люди рвались из шаттлов, готовые бегом пересекать зеленые пригорки на пути к павильонам, но охрана не пускала. «А зачем? Сейчас уже поедете. Не ругайтесь, хорошего настроения вам!» — провожали участников уполномоченные сотрудники на пункте пропуска.

«Удивительно, ведь каждый из этих огромных автомобилей везёт всего по одному, максимум по два человека», — меланхолично заметила одна из участниц, глядя в окно в течение получаса на пробку из блестящих представительских авто. В салоне шаттла закипала классовая ненависть.

Впрочем, накладки, вероятно, были неизбежны: на ПМЭФ-2018 приехали 15 тысяч человек из более чем ста стран мира, включая чиновников высшего уровня и руководителей огромных корпораций. Вряд ли бы они согласились ютиться в микроавтобусах. Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, с первого дня форум был объявлен «самым удачным» в истории.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ 2018

Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, Алексей Кудрин — теперь уже в статусе главы Счетной палаты — предупредил о возможных угрозах на пути развития России в ближайшие годы, сославшись на исследования своего Центра стратегических разработок, а также посоветовал удваивать количество предпринимателей.

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В течение всего дня его преемник на посту главы Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов, раз за разом рассказывал, что на экономику России западные санкции хоть и повлияли, но зато подстегнули ее к серьезным структурным реформам. Правда, не особенно углубляясь в подробности того, в чем именно полезные реформы будут выражаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов на ПМЭФ 2018

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За этими дискуссиями с живым интересом следили сотни журналистов из разных стран мира. В какой-то момент они решили отправиться на обед, и тогда выяснилось, что кое-что на форуме все же поменялось. Впервые посетителей в ресторане медиацентра не обслуживали официанты: там оборудовали буфет, в который нужно было вставать в очередь.

Карина Саввина ИА REGNUM Очередь в буфет ПМЭФ

Персонала явно не хватало, потому что в один момент очередь в ограниченное для обеда время разрослась с нескольких десятков до сотни человек, ее хвост постоянно прирастал новыми людьми, выполз в коридор и принялся извиваться по холлам «Экспофорума».

Сотрудники СМИ метались: время перерыва между важнейшими дискуссиями быстро заканчивалось. Вновь прибывшие с ужасом взирали на происходящее, разворачивались и уходили прочь — возможно, на поиски бутербродов. Правда, и здесь их ждало разочарование — сэндвичи быстро закончились.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

Впрочем, подготовил ПМЭФ-2018 и приятный сюрприз: с самого утра светило солнце. «Мы очень серьезно постарались и создали вам хорошую погоду. Это бывает редко, но все-таки мы тоже стремимся к стабильности и доверию», — заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, поприветствовав собравшихся.

Судя по его словам, петербургское правительство имеет в своем штате мага — зачастую в городе на Неве даже в конце мая невыносимо холодно и льют дожди.

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Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко на ПМЭФ 2018

На этом волшебство форума не закончилось. Фурор среди гостей форума произвел приглашенный йог и мистик из Индии Садхгуру. Его позвал глава Сбербанка Герман Греф и на одной из сессий поинтересовался у него, как приспособиться к современному миру и справиться с избытком информации и тревог. Гуру, облаченный в балахон, тюрбан и сандалии, посоветовал развивать технологии, чтобы у людей было побольше выходных.

Дарья Драй ИА REGNUM Садхгуру на ПМЭФ 2018

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Основным событием второго дня ПМЭФ станет пленарное заседание. На нем выступят президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.