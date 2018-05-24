Киев, 24 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Церемонию открытия Бескидского тоннеля посетил президент Украины Петр Порошенко 24 мая, сообщает «Страна.ua».

(сс) music4life Железнодорожный тоннель

В Закарпатье открыли новый Бескидский железнодорожный тоннель. Во время церемонии Петр Порошенко назвал, его наибольшим инфраструктурным проектом, реализованным на Украине за последние десятилетия, и подчеркнул, что Украина доказала способность делать масштабные проекты «даже в условиях агрессии».

«Его строительство пришлось на последние четыре года, когда мы обороняем страну от российского агрессора и в то же время находим силы и ресурсы для модернизации нашего государства»

Порошенко отметил, что через старый Бескидский тоннель проходило около 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы. Если старый тоннель пропускал 40−45 поездов в сутки, то новый способен пропустить больше 100.

Открытие тоннеля вызвало ажиотаж в украинской блогосфере. Многие украинские СМИ и блогеры расценивают тоннель как украинский ответ Крымскому мосту.

Первый тоннель между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах построили еще при Австро-Венгрии в 1886 году. Он стал частью Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России.

В 2007 году было решено построить новый тоннель, поскольку действующий был в аварийном состоянии и не обладал достаточной пропускной способностью.

Работы по строительству начались в 2013 году во времена президентства Виктора Януковича. Тоннель планировали открыть в 2016 году, но завершили только сейчас.

Новый тоннель проходит на глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта. Его длина составляет 1765 метров, ширина 10,5 метра и высота 8,5 метра.