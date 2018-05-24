Магас, 24 мая, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров готов и дальше возглавлять республику, если его кандидатуру предложит для рассмотрения регионального парламента президент РФ Владимир Путин. Об этом 24 мая он заявил представителям СМИ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

«Все предложения президента — это приказ, руководство к действию», — цитирует Евкурова ТАСС.

При этом он отметил, что готов работать в любом направлении, которое ему доверит руководство страны.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров стоит у руля Ингушетии уже почти 10 лет. Он стал президентом республики в 2008 году. В 2013 году, после окончания первого срока на посту руководителя Ингушетии, он вновь был переизбран депутатами регионального парламента на должность главы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Юнус-Бек Евкуров заявил, что не думает о возможных решениях в отношении своей персоны, а просто работает, и результаты его работы видны, если сравнить Ингушетию восьмилетней давности с нынешней. Слухи о его отставке, по словам Евкурова, появились с момента его назначения на должность главы, а основание для отставки надо еще найти.