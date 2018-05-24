Брюссель, 24 мая, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ВТО не спасет Европу от торговых пошлин США — по причине длительных сроков рассмотрения исков и нежелания американской стороны следовать решениям международной организации, 24 мая передает агентство Reuters.

Marco Verch

«В течение двух лет наши компании будут сильно страдать… Проблема с ВТО сейчас заключается еще в том, что апелляционная функция через два года может исчезнуть», — сообщила Мальмстрем на встрече с представителями европейского бизнеса в Брюсселе.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). «Отсрочка» по пошлинам для Евросоюза истекает 1 июня.