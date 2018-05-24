Калининград, 24 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. «Армада» из более чем сорока военных кораблей стран НАТО, планирующая принять участие в морских учениях «Балтопс-2018», на деле представляет собой технически устаревшие суда. Об этом сегодня, 24 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в военных структурах.

Kariuomene.kam.lt Патрульный корабль Selis (P15) литовских ВМС, купленный у датчан и отметивший в этом году 30-летний юбилей

«Эта «армада» именно в кавычках, — сообщил собеседник ИА REGNUM. — Лишь у пяти кораблей из сорока срок службы не превышает 20 лет. Остальные — еще более возрастные. Если же в учениях «Балтопс» примет участие подводная лодка Польши, то впору говорить о «шоу пенсионеров». Ведь в прошлом году польская субмарина отметила полувековой юбилей».

В связи с этим, продолжил эксперт, весьма своевременно будут проходить примерно в этом же районе Балтийского моря международные учения по спасению людей, терпящих бедствие на воде. В этой тренировочной операции примут участие спасательные силы России, Польши и Литвы.

Кроме того, отметил информированный источник, из всей натовской флотилии только восемь кораблей имеют на борту наступательный боевой потенциал.

«Однако это ударное оружие в случае гипотетического конфликта окажется бессильным перед береговыми противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион», которые несколько дней назад приступили к несению боевого дежурства по охране Калининградской области», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, накануне в литовский порт Клайпеда прибыли первые корабли НАТО, чтобы принять участие в крупнейших в этом году морских учениях «Балтопс-2018». Маневры стартуют 3 июня в Балтийском море, в них будет задействовано около 4 тыс. военных моряков Североатлантического альянса из 15 стран НАТО.

По мнению военного эксперта, «желание собрать все военные корабли в клайпедском порту фактически парализует работу предприятия, что приведет к убыткам для гражданских контейнеровозов и сухогрузов стран Евросоюза».

«Балтопс» («Балтийские операции») является ежегодным военным учением, проводимым и спонсируемым ВМС США в Европе с 1971 года.