Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 20:37 — ИА Регнум. В рамках XXIII Петербургского международноого экономического форума российский производитель подвижного состава «Трансмашхолдинг» (ТМХ), национальная компания «Казахстанские железные дороги» (КЖТ), АО «БРК-Лизинг» и АО «Российский Экспортный Центр» подписали меморандум о намерении начать переговоры о покупке российской компанией производителя пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго», принадлежащей КЖД. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе ТМХ.

Zac Allan Пассажирские вагоны «Тулпар-Тальго»

В рамках документа также планируется начать переговоры о поставке Казахстану 1000 железнодорожных вагонов с 2018 по 2026 год. «Трансмашхолдинг» и КЖД договорились до 8 июня 2018 года создать совместную рабочую группу, которая установит итоговую стоимость «Тулпар-Тальго».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта генеральный директор ТМХ Кирилл Липа заявил, что в 2018 году компания намерена поставить в Узбекистан пилотную партию локомотивов. Если она окажется удачной, то поставки продолжатся.