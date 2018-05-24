Челябинск, 24 мая, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Жители одного из многоэтажных домов в Металлургическом районе Челябинска покинули квартиры из-за угрозы взрыва. Об этом 24 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Пермяков Жители многоэтажки находятся на улице

По словам одного из жителей дома по адресу Хлебозаводская, 16, вечером квартиры обошел сотрудник полиции и попросил людей покинуть дом. Один из жильцов открыл газ и забаррикадировался в квартире.

В настоящее время жильцы — примерно 100−150 человек — находятся во дворе дома. Дом оцеплен, во двор приехали пожарные машины, кареты скорой помощи, полиция.

Три вооруженных сотрудника спецподразделений в касках и броне отправились на штурм квартиры во втором подъезде.