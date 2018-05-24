Сеул, 24 мая, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну с призывом начать прямые переговоры, передаёт 24 мая агентство «Рёнхап».

(stephan) Северная Корея и Южная Корея.

Как сообщается, Мун Чжэ By выразил сожаление в связи с отменой встречи двух лидеров и подчеркнул, что «денуклеаризация Корейского полуострова и установление долгосрочного мира — это исторические задачи, выполнение которых не может быть отложено или отменено».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп в письме Ким Чен Ыну уведомил о своём решении отменить встречу, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. После этого сообщалось, что президент Южной Кореи созвал экстренное совещание с министрами для обсуждения ситуации.