Брюссель, 24 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрём сообщила, что переговоры о торговом соглашении с США невозможны — действующая администрация не готова вернуться к переговорам по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству (TTIP), 24 мая передает агентство Reuters.

greensefa Протест против Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства

«Смешно не иметь торгового соглашения между ЕС и США, когда у нас есть торговые соглашения со всем миром, но нет никакой возможности возродить TTIP», — заявила Мальмстрём на конференции European Business Summit.

Отметим, в настоящий момент США вводят санкции против Ирана, которые коснутся всех иранских бизнес-партнеров в Евросоюзе, а также «размораживают» для ЕС введенные администрацией Дональда Трампа ввозные пошлины на сталь и алюминий.