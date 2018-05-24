Вашингтон, 24 мая, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжит оказывать максимальное давление на Корейскую Народно-Демократическую Республику, но в то же время американский лидер всегда готов вернуться к конструктивному диалогу. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 24 мая, на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Если Ким Чен Ын захочет вернуться к ведению конструктивного диалога — я жду», — сказал президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что США по-прежнему будут оказывать на КНДР максимальное давление, и впереди Пхеньян ждут ещё более жесткие санкции, чем ранее.

Напомним, в Сингапуре 12 июня должна была состоятся «историческая» встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Однако уже в ходе её подготовки между сторонами возникли непреодолимые противоречия.

Дело в том, что американцы требовали от КНДР ещё до самих переговоров заявить о готовности полностью отказаться от ядерного оружия. При этом каких-то гарантий безопасности для Северной Кореи Вашингтон не обещал. В Пхеньяне сразу заявили, что не для того они с таким трудом создавали ядерное оружие, чтобы взять и просто от него отказаться.

В итоге сегодня было официально объявлено о том, что никакой встречи в Сингапуре не будет.