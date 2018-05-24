Ташкент, 24 мая, 2018, 20:05 — ИА Регнум. В Самаркандской области Узбекистана за привлечение работников образования к принудительному труду уволен директор специализированной школы-интерната № 62 для детей с задержкой психического развития Азамат Умаров, сообщает 24 мая издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство народного образования республики.

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Умаров стал директором образовательного учреждения 18 мая, а 19 и 20 мая вывел своих подчиненных на уборку территории. Решение руководителя вызвало недовольство учителей, а информация, распространенная в социальных сетях, была передана в специальную комиссию при профильном министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая правительство Узбекистана приняло постановление, запрещающее привлекать работников образования и студентов к принудительному труду. Хашары (субботники) в республике можно проводить только с разрешения правительства или президента.

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