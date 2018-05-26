Южно-Сахалинск, 26 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Курилы и Калининград уже «исчезали» с карты России, на этот раз отличилось рязанское издательство, выпустившее дневник для школьников 1−11 классов. О продукте, выпущенном под маркой «ультрасовременного дизайна», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Оксана Ризнич Дневник для 1–11-х классов без Курил, Крыма и с Сахалином на Камчатке

Тираж дневника разлетелся по стране, когда выяснилось, что пафосно помещенная на обложку карта России не совсем похожа на Россию. Не только потому, что, как пишут в соцсетях, церковь Покрова на Нерли оказалась в Чечне: Курилы, Крым и Калининград, согласно этой карте, в составе РФ не числятся, а Сахалин вообще находится на Камчатке. Печатный продукт купила в Москве курильчанка, писатель Оксана Ризнич, и призвала подать в суд на издательство. На своей странице в соцсети она написала:

«Мы уже привыкли, что про Сахалин забывают довольно часто, а про Курилы — почти всегда. Как это было, например, при разработке туристского бренда России. Но чтоб настолько?! Чтоб это детям в школу давали?! Чтобы это называлось «основным документом школьника»?! Там, в правом верхнем углу «ультрасовременного дизайна», где теоретически должна бы быть Камчатка, как знают все, кто учился или учится с обыкновенными дневниками, синим по белому написано: «Сахалин». Это какой-то апофеоз российской системы образования! Цитирую стратегию рязанского «Рельеф-центра»: «Развитие собственных торговых марок OfficeSpace и ArtSpace дает новые возможности для работы клиентов компании в low-сегменте». Опустили сегмент — ниже некуда».

Жители ДФО ее поддержали, но остается вопрос — как быть с образованием? Может, имеет смысл поручить Министерству обороны — именно ему, раз уж оно защищает границы и знает, где они проходят — разработать единую точную карту РФ? Карту бы утвердили Госдума, СФ и президент, и к печати разрешена была бы только она. За нарушение — наказывать. Как еще одолеть «дизайнеров», вбивающих в головы школьников собственное «я так вижу», непонятно.

Читайте подробности: Реформа образования РФ: на карте Курил нет, Крыма нет, Сахалин на Камчатке

Также обратите внимание на другие статьи Ольги Демиденко по региональной тематике.