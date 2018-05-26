Измена: в школьном дневнике Россия — без Крыма, Курил и Калининграда
Южно-Сахалинск, 26 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Курилы и Калининград уже «исчезали» с карты России, на этот раз отличилось рязанское издательство, выпустившее дневник для школьников 1−11 классов. О продукте, выпущенном под маркой «ультрасовременного дизайна», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.
Тираж дневника разлетелся по стране, когда выяснилось, что пафосно помещенная на обложку карта России не совсем похожа на Россию. Не только потому, что, как пишут в соцсетях, церковь Покрова на Нерли оказалась в Чечне: Курилы, Крым и Калининград, согласно этой карте, в составе РФ не числятся, а Сахалин вообще находится на Камчатке. Печатный продукт купила в Москве курильчанка, писатель Оксана Ризнич, и призвала подать в суд на издательство. На своей странице в соцсети она написала:
«Мы уже привыкли, что про Сахалин забывают довольно часто, а про Курилы — почти всегда. Как это было, например, при разработке туристского бренда России. Но чтоб настолько?! Чтоб это детям в школу давали?! Чтобы это называлось «основным документом школьника»?! Там, в правом верхнем углу «ультрасовременного дизайна», где теоретически должна бы быть Камчатка, как знают все, кто учился или учится с обыкновенными дневниками, синим по белому написано: «Сахалин». Это какой-то апофеоз российской системы образования! Цитирую стратегию рязанского «Рельеф-центра»: «Развитие собственных торговых марок OfficeSpace и ArtSpace дает новые возможности для работы клиентов компании в low-сегменте». Опустили сегмент — ниже некуда».
Жители ДФО ее поддержали, но остается вопрос — как быть с образованием? Может, имеет смысл поручить Министерству обороны — именно ему, раз уж оно защищает границы и знает, где они проходят — разработать единую точную карту РФ? Карту бы утвердили Госдума, СФ и президент, и к печати разрешена была бы только она. За нарушение — наказывать. Как еще одолеть «дизайнеров», вбивающих в головы школьников собственное «я так вижу», непонятно.
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