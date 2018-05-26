Симферополь, 26 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Задержание бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по обвинению к превышении должностных полномочий может стать серьезным сигналом, предваряющим пересмотр кадровой политики в Крыму. Почему этот трудоемкий и долгий процесс необходим, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бди!»

Необходимость подобного пересмотра определяется тем, что в противном случае весь энтузиазм, связанный с возвращением Крыма, наткнется на препятствие в виде нерадивости и глупости чинуш, воспринявших это событие как возможность набить карманы. Наказание тех, кто воспринял историческое событие именно так, и серьезная кадровая чистка — два крайне нужных Крыму процесса. Тем более знаковым выглядит задержание Ростенко, знаковой фигуры для всего Крыма, человека, о котором в Ялте и его окрестностях не скажут доброго слова. Ему припоминают многое, от недоказанного, но очевидного для крымчан членства в ОПГ, до изуродовавшей Ялту застройки — бетонных монстров, нависших над загаженным морем.

Ростенко задержан за деяния, совершенные уже после возвращения Крыма. Обыски в ялтинской администрации прошли в июле прошлого года, команду Ростенко обвиняли в грубом нарушении законодательства, когда с изменением целевого назначения земли под застройку отдавали ценные участки, отбирали земли у санаториев, строили элитные здания, и по документам проводили как «реконструкцию общественного туалета».

Станет ли задержание Ростенко торжеством справедливости — покажет время, нужно еще дождаться реального наказания. Но звоночком для крымских «пилильщиков» оно уже стало.

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