Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский торжественно открыл сегодня, 24 мая, после реставрации Летний дворец Петра Первого в Санкт-Петербурге. Комплексная реставрация архитектурного памятника началась в 2014 году.

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг. Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Русского музея Владимир Гусев

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг. Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Русского музея Владимир Гусев

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг. Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Русского музея Владимир Гусев

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг. Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Русского музея Владимир Гусев

В ходе работ были воссозданы полы, стены и потолки, отреставрированы стеновые деревянные панели и дубовые ступени Парадной и Винтовой лестниц, проведена реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, фасадам и лепному декору здания вернули колористическое решение петровского времени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Русского музея, реставрация вернула Летнему дворцу яркость тканей, паркетных узоров, стенных и потолочных росписей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Декор Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг

Андрей Пронин ИА REGNUM Презентация Летнего дворца Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга после комплексной реставрации 2014–2017 гг

Сегодня и завтра Летний дворец примет гостей Петербургского международного экономического форума, а 26 мая откроется для посещения.