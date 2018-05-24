Ярославль, 24 мая, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Члены ярославской экспертной группы, созданной по поручению губернатора, отказались голосовать по вопросу запрета ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области. Об этом сообщает член группы Людмила Шабуева.

Yarregion.ru Эксперты заседают

Именно она и подняла эту тему. Однако члены экспертной группы отказались поставить на голосование предложение Людмилы Шабуевой о приостановке ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

"Отказ от приёма столичных отходов член экспертной группы связала с несоответствием полигона требованиям экологической безопасности. Участники заседания сочли это предложение неконструктивным и популистским. Добавлю, что пункт о проработке законодательного запрета перемещение твёрдых коммунальных отходов между регионами был вычеркнут по предложению директора Департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова», — сообщает она в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Напомним, члены экспертной группы приняли ряд рекомендаций по дальнейшим действиям относительно полигона «Скоково». В их числе — формирование на базе Технического университета научной группы, которая подготовит проект использования свалочного газа, создание новой площадки для захоронения отходов на полигоне «Скоково», строительство мусороперерабатывающего завода и внедрение раздельного сбора мусора и так далее.

При этом в заключительной части своего журналистского расследования главный редактор «Эха Москвы — Ярославль» приводит свое мнение о свалке «Скоково».

»Во-первых, полигон «Скоково» не является полигоном, поскольку не отвечает гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов СанПиН 2.1.7.103 8−01. Особенности устройства «Скокова» входят в противоречие санитарным правилам и нормам по крайней мере в тех пунктах, которые касаются воды.

Ни котлована, ни гидроизоляции, ни соблюдения водоохранной зоны — ничего этого на скоковском полигоне нет, и как-то оборудовать это невозможно.

Во-вторых, мы увидели реальное, подтверждённое анализом проб в аккредитованной лаборатории совпадение загрязнителей в фильтрате обводной канавы полигона и в воде соседней канавы, беспрепятственно вливающейся в Нору, а правильнее сказать — являющейся верхним течением Норы. Во время визита на полигон членам рабочей группы Общественной палаты показывали дамбу, которая отделяет канал с фильтратом от соседнего ручья, по факту оказавшегося истоком Норы. Анализы показали — никакого отделения нет, надёжной преградой тому же кадмию она не стала.

Полигон «Скоково» является полигоном лишь условно. На деле это — свалка, то есть место, оборудованное для приёма отходов лишь условно, по ходу дела приспособленное для того, чтобы создать видимость какой-то деятельности. Результат этой работы — видимость, фикция, а также грязь, льющаяся в Волгу со стихийно образовавшейся свалки, узаконенной лишь долгим использованием и многолетней привычкой везти ярославский мусор именно сюда. Эта ситуация нетерпима и безо всякого московского мусора. Поэтому надо бы по-хорошему назвать вещи своими именами, признать, что полигона в Ярославле нет, «Скоково» законсервировать, а мусор везти на настоящий полигон, который ещё только предстоит оборудовать», — резюмирует Людмила Шабуева.

В заключение ИА REGNUM хотело бы привести список членов экспертной группы, чтобы жители могли знать их в лицо:

Елена Анашкина, заведующий кафедрой физиологиии зоологии Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского, председатель Ярославской региональной эколого-гуманитарной общественной организации «Миллион друзей», кандидат биологических наук, доцент;

Екатерина Березина, представитель ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»;

Сергей Березкин, председатель Общественной палаты Ярославской области;

Александр Большаков, бывший главный эколог полигона ТБО «Скоково», к.т.н;

Александр Гончаров, депутат Ярославской областной думы;

Александр Дегтярев, заместитель председателя муниципалитета города Ярославля;

Юлия Елизарова, начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Скоково», эколог;

Автандил Еремейшвили, заведующий кафедрой морфологии ЯрГУ им. Демидова, кандидат биологических наук;

Игорь Каграманян, член Совета Федерации ФС РФ;

Александр Жаров, представитель группы компаний «Эко-лайн»;

Сахиба Калаева, заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ, кандидат технических наук, доцент;

Сергей Калинин, заместитель председателя муниципалитета;

Сергей Капустин, член Общественного экологического совета при губернаторе области, кандидат технических наук;

Сергей Павлов, председатель Общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;

Михаил Писарец, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета г. Ярославля;

Александр Сорокин, временно исполняющий обязанности главы Некрасовского сельского поселения;

Марина Угрюмова, заведующая кафедрой «Экономика и управление» ЯГТУ, к.э.н.;

Анатолий Упадышев, член Общественной палаты Ярославской области, член регионального отделения ОНФ;

Юрий Хорхорин, председатель экспертной комиссии при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;

Ирина Цуренкова, глава Ивняковского сельского поселения;

Людмила Шабуева, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль».

Позиция Людмилы Шабуевой по ввозу в регион мусора из Москвы понятна, остальных членов группы ИА REGNUM планирует опросить. Добавим, что на сегодняшнее заседание группы прессу не пустили.