Сургут, Югра, 26 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Реформа правил обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) взбудоражила Югру. Как эта актуальная для всей страны проблема будет решаться в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Новый региональный оператор, которым по результатам конкурса стало АО «Югра-Экология», будет единственным ответственным за ситуацию с ТБО. Именно это акционерное общество станет определять в каждом конкретном случае — необходимо ли действовать своими силами или стоит привлечь субподрядчиков. Такой подход должен привести к созданию постоянной сети транспортировки отходов, что одновременно и хорошо в смысле оптимизации расходов, и несет угрозу уже сложившимся схемам, как и всякая реструктуризация. Беспорядка в промежуточный период допустить, конечно, нельзя, и поэтому оптимальным решением было бы включить уже существующие предприятия, работающие с ТБО, в новоорганизованную структуру.

Местный бизнес тревожат тарифы, которые в ближайшее время будут установлены новым региональным оператором. Эти и другие вопросы предстоит решать на благо как жителей, так и предприятий области. Хорошо, что региональный оператор местный, югорский, ибо практика показывает, что нанятый со стороны «варяг» зачастую не склонен глубоко вникать в нужды и проблемы обслуживаемой территории. А вот как югорцы собираются решать такой важный вопрос, как организация и рекультивация свалок?

Читайте статью Гибель предприятий: «мусорная» реформа в Югре и другие публикации Елены Мироновой по региональной тематике.