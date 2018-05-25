Киев, 25 мая, 2018, 08:16 — ИА Регнум. По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, «большая приватизация» продолжается не первый год, однако вместо планируемых 17 млрд грн. (около 40 млрд руб), которые рассчитывали получить в 2015 году, получили несколько сотен миллионов. В 2017 удалось собрать более трех миллиардов — но и то лишь благодаря продаже трех облэнерго.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

На 2018 год уже есть расчет для бюджета получить от приватизации 21,3 млрд грн. Это абсолютно нереалистично, учитывая то, что правительство, которое выставляет на приватизацию эти объекты, идет на конфронтацию с потенциальными покупателями, которые хотят забрать их за бесценок. И то, что постоянно изменяется дата начала большой приватизации, постоянно изменяются объекты, которые должны выставляться, говорит о том, что еще до сих пор не пришли к соглашению, не заключили подковерных договоренностей, кто какой объект забирает и за какую сумму», — сказал Новак.

Он также предполагает, что, хотя принятый закон о приватизации должен сделать ее прозрачной, «большая приватизация у нас в Украине пройдет по нашему классическому украинскому приватизационному сценарию, когда объекты разойдутся между нашими промышленно-финансовыми группами по предварительным договоренностям». В результате собрать сумму в 21 млрд не удастся.

Напомним, определения «малая» и «большая» приватизация относятся не к размеру актива, а подразделяют государственное имущество на группы по величине стартовой стоимости (больше 250 млн грн. или меньше).

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