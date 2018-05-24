Ярославль, 24 мая, 2018, 18:30 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение, результатом которого станет строительство в Ярославской области завода по производству электростанций. Он даст региону 120 новых рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ярославская делегация на экономическом форуме

Намерение построить завод и вложить 500 млн рублей выразила «Компания Дизель». Его подкрепили подписанием соответствующего соглашения между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и генеральным директором компании Андреем Шепеляевым.

«Компания Дизель» хорошо известна на российском рынке, ее ключевыми заказчиками и партнерами являются такие «монстры», как Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл».

В Ярославской области компания уже имеет опыт успешной работы: в Тутаеве 150 человек заняты на производстве по изготовлению дизельных электростанций, блок-контейнеров, другого силового оборудования. Завод работает не первый год, и вот теперь в недалеком будущем появится и второй.

Уже известны некоторые подробности: первый этап проекта будет реализован к концу 2019 года. Он предполагает строительство завода по производству дизельных и газопоршневых электростанций. Второй этап завершится к концу 2020 года созданием дилерского центра.

Как отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, решение крупной компании развивать свой бизнес в нашем регионе — это очень хороший признак.

«Это показатель того, что они видят перспективу, что воспринимают существующую деловую среду как комфортную», — отметил важность соглашения Дмитрий Миронов.

По его мнению, появление в регионе новых предприятий позитивно сказывается на социально-экономической ситуации в регионе.

Первый день работы экономического форума в Санкт-Петербурге принес не только эту новость. Стало известно, что в Тутаевском районе планируется создание производства дизель-генераторов большой мощности. Соглашение об этом подписали ярославский губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор Завода ПСМ Андрей Медведев. Инвестиции в проект также составят порядка 500 миллионов рублей.