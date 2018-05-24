Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. США «подталкивают» Россию и Китай друг к другу своей политикой экономического протекционизма. Такое мнение на Петербургском международном экономическом форуме высказал 24 мая американский бизнесмен и инвестор, председатель Beeland Interests Inc Джим Роджерс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

Роджерс заметил, что экономические санкции США способствуют развороту мировой повестки лицом к Китаю и в целом укрепляют тихоокеанское направление развития. Как замечает Роджерс, мир уже не живет в формате холодной войны.

«Китай — вторая богатейшая страна в мире, и мир меняется очень быстро. На самом деле, (президент США Дональд) Трамп делает Китай великой страной», — сказал Роджерс.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе экономические санкции могут оказать негативное влияние, но некоторые отрасли лишь процветают от этого.

«Я был директором российской компании, которая производила удобрения. Российский сельскохозяйственный сектор сейчас очень стремительно развивается из-за введения американских санкций. Мир стремительно меняется. Господин Трамп подталкивает Россию и Китай друг к другу. На самом деле, сейчас уже не 1966 год, и если вы сейчас приедете в любой московский аэропорт, там очень много китайцев, очень много китайцев на Красной площади в Москве. Их было гораздо меньше еще несколько лет назад. Безусловно, Трамп надеется, что его политика возымеет какое-то действие. Я не знаю, на что рассчитывает Трамп и просчитывает ли он все последствия. Но он развивает какие-то сектора экономики России и даже Китая. Так что колесо истории движется вперед, а не назад», — сказал Роджерс.

Заметим, Дональд Трамп на днях поручил своим министрам подготовить план по введению дополнительных санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кроме того, он выразил неудовлетворение результатами переговоров с Китаем о введении взаимных торговых пошлин. Переговоры потребовались после того, как Вашингтон ввел пошлины на импорт 1,3 тыс. китайских товаров, в ответ КНР составил перечень из 106 продуктов из США, на которые были утверждены пошлины в 25%. В результате переговоров было решено, что введение взаимных пошлин будет приостановлено.

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«Американская делегация в Пекине не достигла ничего. Китайская делегация в США получила достаточно благоприятный ответ, что в течение ближайших двух лет всё останется без изменений», — отметил главный экономист, партнер сети консалтинговых компаний Deloitte в Китае Сюй Ситао.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе США обладают большими рычагами воздействия, чем Китай, и используют эту силу, чтобы настаивать на своем, но на самом деле могут навредить сами себе.

«В долгосрочной перспективе это будет невыгодно для США. Если Китай покупает у США, то он может прибегнуть к замещению американских товаров, покупать в Европе. Тогда у Европы появится более выраженное стремление налаживать отношения именно с Китаем. Так что в краткосрочной перспективе, возможно, у США будет определенная выгода, но не в долгосрочной перспективе. Дональд Трамп пытается обеспечить себе «быстрые победы», продемонстрировать быстро достигнутые результаты. Но в среднесрочной перспективе — кто знает, чем это обернется?» — отмечает Сюй Ситао.

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По замечанию Джима Роджерса, предугадать поведение американского президента на мировой арене довольно затруднительно. «Трамп меняет свою точку зрения каждый день, каждую неделю в зависимости от того, что происходит», — добавил он.

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