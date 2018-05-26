Москва, 26 мая, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Печальная судьба программы «Контингент» ничему не научила тех деятелей из Общественной палаты РФ, которые упорно продолжают попытки нарушить Конституцию. О предложенном нововведении, использующем популярную систему обработки и хранения данных блок-чейн, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Коваленин.

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В ходе принятия Госдумой и отклонения президентом РФ закона, регламентирующего действие пресловутой программы «Контингент учащихся» выяснилась удивительная в правовом государстве подробность. Чиновники не желают знать о праве граждан на конфиденциальные сведения и желают «распространить прозрачность» в вопросе о людских судьбах так, как будто речь идет о бездушных предметах. Да, есть области, которые в демократическом государстве было бы очень хорошо открыть на всеобщее постоянное обозрение, например, данные о расходовании средств с государственных счетов.

Но предлагаемая ныне система составления открытого «портфолио» ребенка с точки зрения соблюдения Конституции является откровенно противозаконной. Почему не замечаются чиновниками очевидные нарушения прав граждан, и какую роль играет в этом деловая заинтересованность инициаторов противозаконных программ?

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