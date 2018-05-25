Архангельск, 25 мая, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Соглашение, предполагающее создание в Архангельске центра координации морских (а также наземных и воздушных) перевозок в Арктической зоне Российской Федерации, было подписано сегодня между правительством Архангельской области и ПАО «Совфрахт» на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ожидается, что проект будет реализован к V форуму «Арктика — территория диалога», который пройдёт в Архангельске в марте — апреле 2019 года.

«В структуру центра войдут вычислительные мощности, которые будут располагаться на базе одного из предприятий транспортно-логистического сектора в Архангельске, и демонстрационный зал (вместимостью до 50 человек), оснащённый телеэкранами большого размера», — сообщили в пресс-службе.

Итогом реализации проекта должно стать создание системы отслеживания, координации и прогнозирования транспортных потоков, в обработке которых участвует ПАО «Совфрахт».

«Для нас Архангельская область не «терра инкогнита», это наш родной регион, в котором мы развиваемся уже много лет, — отметил гендиректор «Совфрахт» Дмитрий Пурим. — У региона есть хорошие перспективы для развития транспортного комплекса и участия в развитии инфраструктуры на трассах Севморпути. Архангельск и сейчас является центром арктических компетенций. Северный арктический ситуационный центр, создаваемый на базе САФУ, — это интеллектуальный продукт, который послужит развитию Севморпути, сделает его более конкурентоспособным».

Для предприятий Архангельской области участие в проекте даст возможность увеличить объёмы перевалки через портовые мощности, дополнительную загрузку флота при привлечении новых грузопотоков через партнёрскую сеть ПАО «Совфрахт».

В правительстве региона надеются, что привлечение дополнительных грузов в Архангельск окажет положительное влияние на реализацию проектов «Белкомур» и «Глубоководный район морского порта Архангельск», а также освоение Павловского месторождения на Новой Земле.

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Реализации первых двух проектов регион ждет уже не одно десятилетие — по некоторым данным, до их практической реализации дело может дойти не раньше, чем через 20 лет. Тем не менее местные власти продолжают рекламировать свои перспективы как ближайшие:

«Такие города-хабы, которым, очевидно, является Архангельск, имеют огромные перспективы. Комплексное развитие Северного морского пути в связке с созданием нового глубоководного района морского порта Архангельск и железнодорожного коридора на основе магистрали «Белкомур» позволят создать оптимальную транспортно-логистическую цепочку, которая в значительной мере способна удовлетворить растущий спрос на международные перевозки, в том числе с учётом развития мировой промышленности», — заявил на форуме губернатор области Игорь Орлов.

Справка ИА REGNUM.

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск. До сих пор проект так и не реализован.

Межрегиональная акционерная компания «Белкомур» была учреждена в 1996 году решением трех субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Архангельская область и Пермский край). Основными акционерами межрегиональной компании «Белкомур» являются регионы-учредители в лице региональных агентств по управлению имуществом: Республика Коми (48,32%), Архангельская область (19,81%) и Пермский край (9,42%), а также предприятия и учреждения (22,45%). Необходимый объем инвестиций на создание железнодорожной магистрали «Белкомур» предварительно оценивается в 251,5 миллиарда рублей. Срок реализации — около 30 лет.