Калуга, 24 мая, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области с начала двухтысячных годов число детских домов сократилось с 18 до двух. Об этом заявили на заседание регионального совета по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Pospeliha.ru Детская игрушка

Участники встречи отметили, что основная работа по профилактике детского и семейного неблагополучия в регионе осуществляется 18 учреждениями социального обслуживания, в 14 из них создано 283 места для временного пребывания детей и подростков. За каждым учреждением закреплены территориальные зоны социального обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также работают группы помощи беременным женщинам и молодым матерям, где ежегодно проходят реабилитацию свыше 180 человек. В результате за последние восемь лет на 71% уменьшилось количество отказов от новорожденных, за последние два года более чем на 36% снизилось количество безнадзорных детей, за последние три года на 23,7% сократилось количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.

Ежегодное сокращение в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привело к значительному уменьшению количества детских домов. В начале двухтысячных годов их в области было 18, а к 2017 году осталось два.

В 2017 году проведено реформирование Кондровского детского дома, который в настоящее время является центром содействия семейному воспитанию «Берега». В 2018 году в него вольются социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», расположенный в деревне Жилетово Дзержинского района, и центр социальной помощи семье и детям «Родник», расположенный в пос. Товарково. Главная задача нового единого центра — профилактика социального сиротства, работа по возврату детей в кровную семью после лишения родителей их прав, устройство детей-сирот в семьи с учетом имеющихся у них заболеваний и иных особенностей. В центре будет работать школа приёмного родителя.

Участники встречи акцентировали внимание на том, что в связи с изменением подходов к работе учреждений социальной помощи семье и детям особую актуальность приобретает необходимость повышения профессиональных компетенций их сотрудников.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года в Калужской области насчитывалось 3006 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 93% из них воспитываются в семьях. По данному показателю Калужская область занимает лидирующие позиции среди регионов России и ЦФО. На сегодняшний день в области 684 приёмных семьи воспитывают 1262 ребенка. За 20 лет в регионе создано 1110 приемных семей, в которых воспитываются около 2,5 тыс. детей.

В 2002 году законодательно была принята первая областная целевая программа «Приёмная семья Калужской области», действовавшая в 2003—2006 годы. В 2003 году при правительстве области по инициативе губернатора был создан комитет по делам приёмной семьи, который вел работу по пропаганде семейного устройства. Калужская область разработала и меры социальной поддержки усыновителей, которые были введены с 1 января 2005 года.

В соответствии с областной госпрограммой «Семья и дети Калужской области» выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми, девять видов пособий выплачиваются за счёт средств областного бюджета. За пять лет общий объём средств областного и федерального бюджетов, направляемых семьям с детьми, вырос на 38% и составил 1,79 млрд рублей (в 2017 году).