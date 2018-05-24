Ярославль, 24 мая, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В Ярославле продолжаются заседания экспертной группы по мониторингу экологической ситуации на полигоне «Скоково». Ее члены обозначили основную проблему, которая требует самого пристального внимания со стороны региональных властей: это утилизация ядовитого свалочного фильтрата.

«Скоково»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, 24 мая состоялось очередное заседание экспертной группы, куда входят представители Общественной палаты, депутаты областной думы и муниципалитета, руководство полигона. На нём был сформирован и озвучен список рекомендаций по повышению экологической безопасности «Скоково».

Общее мнение экспертов таково: в первую очередь необходимо решать проблему свалочного фильтрата, точнее, его утилизации. В настоящее время он собирается в обводные канавы и вновь перекачивается на тело полигона. Для этого на базе ЯГТУ предложено создать научную группу, которая занялась бы разработкой проекта по утилизации фильтрата. При этом можно использовать опыт и наработки специалистов из других российских вузов. Кроме того, полигон рекомендовано оборудовать системой газоотведения, чтобы впоследствии разделять газ и использовать метан в экономических целях.

Тема фильтрата поднималась и в связи с его возможным попаданием в реку Нору. Члены экспертной группы высказали предложение на постоянной основе вести мониторинг, чтобы избежать этой ситуации.

Также эксперты высказались за то, чтобы расширить территорию «Скоково», создав новую площадку. Она должна быть современной, отвечающей всем требованиям экологической безопасности. При этом объемы ввоза мусора из Москвы ни в коем случае не должны превышаться.

Конечно, не была забыта тема строительства мусороперерабатывающего завода. Эксперты считают, что он в Ярославской области необходим. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: как уже сообщало ИА REGNUM, 24 мая на Петербургском экономическом форуме подписано соглашение между главой региона Дмитрием Мироновым и Игорем Чайкой. Последний является учредителем ООО «ЭкоГрупп», в состав которого входит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». Компания стала единым региональным оператором по обращению с ТКО. С 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2026 года она будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора в регионе.