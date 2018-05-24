Лондон, 24 мая, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не оценил юмор российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных как Лексус и Вован, 24 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

«Использование химического оружия в Солсбери и Сирии и недавние события в Армении — это серьезные вопросы. Эти детские шутки показывают отсутствие серьезности тех, кто их делает, и тех, кто стоит за ними», — говорится в заявлении британского МИДа.

Пранкеры Лексус и Вован разыграли министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.