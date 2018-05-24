Москва, 24 мая, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова на пост председателя Внешэкономбанка. Указ главы государства опубликован сегодня, 24 мая, на официальном сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Шувалов на заседании Высшего Евразийского экономического совета

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)», — сказано в указе российского лидера.

Напомним, Шувалов не вошел во второе правительство Дмитрия Медведева, президент Путин предложил ему возглавить Внешэкономбанк. Шувалов согласился, поблагодарил Путина за доверие и пообещал не подвести.

Напомним, Шувалов с 2008 года занимал пост первого заместителя председателя правительства. Сперва он был им в правительстве Путина, а затем в первом правительстве Медведева.

С 2016 года ВЭБ возглавлял выходец из Сбербанка Сергей Горьков.

Стоит отметить, что ВЭБ — это не обычный банк, деятельность которого должна регулироваться Центробанком, а государственная корпорация, которая в том числе выполняет и банковские функции. ВЭБ не регулируется Банком России.