Рязань, 24 мая, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Рязанское транспортное предприятие «Рязанская автоколонна №1310» может стать банкротом. Об этом на заседании 24 мая на заседании гордумы заявил исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Карабасов. По его словам, счета предприятия могут быть арестованы уже в конце июня 2018 года.

Max071086 Городской автобус. Рязань

Это уже не первая угроза ареста счетов: только в течение года дважды предотвращалась блокировка счетов предприятия, сообщило ИА «МедиаРязань».

Негативно на ситуации сказались несколько факторов. Например, уравнивание стоимости проезда в коммерческих и муниципальных автобусах, а также внедрение автоматической системы оплаты проезда. Из-за этого произошло перераспределение потока в сторону коммерческого транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что задолженность двух муниципальных предприятий «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса» составляет 350 млн рублей. Финансовые проблемы возникли, в том числе, и из-за государственных контрактов на установку терминалов оплаты.

По последним данным, по сравнению с 2017 годом, пассажиропоток на муниципальном пассажирском транспорте упал примерно на 1 млн человек. МУПы потеряли примерно 7,5 млн рублей. 3,5 млн из них приходятся на потери троллейбусов, а 4 млн — автобусов.

Ранее делами «Автоколонны №1310» занялись правоохранительные органы. Так, в апреле 2018 года было возбуждено пять уголовных дел о растрате денег предприятия.