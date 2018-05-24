Москва, 24 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подверг резкой критике главу Минфина Антона Силуанова за его поддержку решения топ-менеджеров «Русала» уйти в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Поразительный инфантилизм и безответственность, неспособность увидеть за финансовой составляющей ситуации очевидную политическую подоплеку и просчитать последствия — это самые мягкие эпитеты, с помощью которых можно оценить заявление г-на Силуанова. Первый вице-премьер правительства России должен сознавать себя не высококвалифицированным бухгалтером, а прежде всего государственным деятелем великой страны», — заявил Миронов.

Слова первого вице-премьера являются недвусмысленным сигналом российскому бизнесу подчиняться указаниям из Вашингтона, а также прямым поощрением санкций, введение уголовного наказания за которое предусматривает законопроект, готовящийся в Госдуме, отметил парламентарий.

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов назвал уход представителей En+ Олега Дерипаски из совета директоров и топ-менеджмента «Русала» позитивным сигналом. Он необходим для снятия санкций и устойчивой работы предприятий компании, рассказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают установление уголовной ответственности за исполнение санкций недружественных стран и подстрекательство к введению санкций.