Вашингтон, 24 мая, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене саммита с КНДР на высшем уровне, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Пресс-служба Белого дома обнародовала письмо главы государства к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором, в частности, указывается, что встреча не может состояться ввиду «открытой враждебности», продемонстрированной в последнем заявлении Пхеньяна.

«Полагаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу будет нецелесообразным», — отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также выразил мнение, что Ким Чен Ын упустил возможность «установить прочный мир». В то же время он отметил, что готов к организации встречи в будущем.

Напомним, ранее сегодня в Пхеньяне вновь пригрозили отменить запланированный саммит. Причиной этому послужили слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что КНДР может ждать судьба Ливии, если Пхеньян не продвинется по пути денуклеаризации.

При этом, комментируя сравнение Северной Кореи с Ливией, в Пхеньяне назвали вице-президента США «политическим болваном».