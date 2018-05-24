Майкоп, 24 мая, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Около 14 млрд рублей планирует инвестировать компания Ikea в расширение торгового центра «Мега» в Республике Адыгея, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Этапы реализации инвестпроекта обсудили в рамках Петербургского междунароного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов, вице-президент и главный финансовый директор группы компаний Ikea Хувенсио Майесту, генеральный директор розничной сети Ikea в России Понтус Эрнтелл, генеральный директор «ИКЕА Сентерс Россия» Милен Генчев.

Пресс-служба главы РА Глава Республики Адыгея на встрече с представителями компании Ikea

Мурат Кумпилов подчеркнул важность инвестпроекта «Строительство и реконструкция Семейного ТЦ «Мега Адыгея», реализуемого ООО «Икеа Сентерс Рус Проперти А», который будет сопровождаться по принципу одного окна. Используя данный механизм поддержки, республиканская власть принимает все возможные меры для устранения административных барьеров и создания условий реализации проекта.

В дальнейшем также планируется рассмотреть дополнительный алгоритм взаимодействия для стимулирования реализации проект, который, в частности, предусматривает преференции для инвестора, решение инфраструктурных вопросов, обеспечение энергомощностями. Эти вопросы будут обсуждаться в ближайшее время, на очередном заседании Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея.

Хувенсио Майесту сообщил, что он впервые в России и основная цель визита — оценить ситуацию на рынке страны, инвестиционный потенциал регионов. Особый интерес для компании представляет Адыгея.

«В вашем регионе создана хорошая основа для дальнейшего сотрудничества и развития взаимовыгодных отношений», — отметил Хувенсио Майесту.

Руководство «Икеа» назвало республику стратегически важным регионом с точки зрения инвестиционной привлекательности. Именно Адыгея является субъектом, где компания в настоящее время реализуется самый крупный в России инвестиционный проект. В расширение торгового центра «Мега Адыгея» компания вложит 14 млрд рублей.

В ходе переговоров стороны еще раз подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве и обсудили этапы строительства объектов. Планируется, что в ближайшие три года «Икеа» построит в районе «Мега Адыгея» более 100 тыс. кв. метров новых объектов, реконструирует существующие торговые площади, создаст новые парковочные места, реконструирует транспортную развязку кругового движения.

«Мы плодотворно сотрудничаем с «Икеа» на протяжении многих лет. Наш давний деловой партнер, используя современные компетенции, постоянно совершенствует свою деятельность. Ярким свидетельством этому является реализация масштабного проекта в Адыгее, что также служит доказательством инвестиционной привлекательности нашей республики. Подчеркну, Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот значимый инвестиционный проект был успешно реализован в намеченные сроки. Наше сотрудничество с «Икеа» было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты», — отметил Мурат Кумпилов.