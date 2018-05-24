В Австрии знают, кто ведёт войну в Донбассе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Поддержка извне: из какого оружия стреляют в Донбассе;
- Не стоит свеч: что не нужно делать ради пограничного договора с Эстонией;
- Большие возможности: США оценили мнимое вмешательство России в выборы;
- Вопрос времени: Москва может повысить пошлины на товары из США;
- Последствия санкций: рубль может резко упасть.
Слушайте нас также на сайте: regnum.podster.fm/468