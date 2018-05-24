Москва, 24 мая, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Ни один зенитно-ракетный комплекс Вооружённых сил России никогда не пересекал российко-украинской границы. Об этом 24 мая сообщили в Минобороны России, комментируя заявление следователей в Нидерландах о том, что малайзийский Boeing якобы был сбит в Донбасcе российским ЗРК «Бук».

Mil.ru ЗРК «Бук»

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждённые в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчётов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — говорится в комментарии Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что по данным работавшего 17 июля 2014 года радиолокационного комплекса «Утес-Т», которые также были переданы международной следственной группе, приближения каких-либо воздушных объектов к авиалайнеру с восточной стороны зафиксировано не было.

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Напомним, как заявил сегодня глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, международная следственная группа пришла к заключению, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит Boeing, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

По его словам, к такому выводу следователи пришли, исследовав «все доступные изображения» из социальных сетей.