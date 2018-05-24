Ярославль, 24 мая, 2018, 16:46 — ИА Регнум. 24 мая состоялось заседание организационного комитета регионального отделения «Единой России» по проведению предварительного голосования на выборах в облдуму. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЕР в Ярославсгой области Единая Россия

Оргкомитет праймериз не принял решение по поводу депутата областной думы, участника голосования Павла Дыбина, который обвиняется в коммерческом подкупе.

«Решение не принято, поскольку у комитета не имеется официальных документов от следственных органов по поводу ситуации с Павлом Дыбиным. После их получения членство в партии Дыбина будет приостановлено, это наша обязанность, регламентированная Уставом партии. И только затем будет приниматься отдельное решение по его участию в праймериз», — пояснила пресс-секретарь регионального исполкома «Единой России» Ольга Лавринок.

В 16:00 в Кировском районном суде города Ярославля началось заседание по избранию меры пресечения депутату областной думы.