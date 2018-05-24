Вашингтон, 24 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Разработчики мобильного приложения Pip Сam Photo Maker использовали фотографии моделей plus-size без их разрешения, чтобы прорекламировать свой продукт и показать пользователям все доступные функции. Об этом рассказала американская plus-size модель Тесс Холидей в своём Instagram.

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Приложение позволяет редактировать тела с любыми пропорциями и делать их стройнее. В числе женщин, снимки которых использовали для рекламного видеоролика, оказалась американская plus-size модель Тесс Холидей. В своём Instagram она возмутилась тем, что разработчики украли её фотографию.

«Разработчики приложения, у которого больше 50 тыс. скачиваний, оказались настолько глупыми, что украли мою фотографию, снимки еще двух женщин plus-size и использовали их для этого нонсенса», — пишет модель.

Она отметила, что сама идея продвижения этого продукта чудовищна, и не понимает, почему Instagram поддерживает промотирование такого контента.

«Не позволяйте никому заставлять почувствовать себя так, словно вам нужно изменить внешний вид или себя. Вы достойны любви в том виде, в котором вы есть. И это не зависит от того, какой вид имеет ваше тело», — подчеркнула Тесс.

Пользователи Instagram поддержали модель. По их мнению, подобные приложения становятся причиной низкой самооценки многих людей, чье тело отличается от «общепринятых» стандартов.

«Это приложение отвратительно!» — возмутилась Селена А.

«Как женщина большого размера, я в ужасе от того, что они сделали с красивыми моделями, чтобы те соответствовали стандартам разработчиков», — пишет uvecat2bkittenme.

«И люди удивляются, почему у молодых людей нет самоуважения и уверенности в себе? По мере того как я становлюсь старше, я учусь любить своё тело. Но когда я была моложе, думала, что быть больше других плохо. Сейчас у меня размер XXL и я всё равно горжусь собой», — отметила jo_cherry_b.

Ранее бренд одежды plus-size navabi запустил рекламную кампанию под названием Beach body ready, призывая полных женщин перестать стесняться своего тела на пляже. В западной части центра Лондона появился жёлтый плакат с изображением трёх смеющихся моделей plus-size в купальниках и надписью: «Наши тела готовы к пляжному сезону».

Navabi Рекламная кампания бренд одежды plus-size navabi

Акцию решили провести в ответ на кампанию производителя продуктов питания для спортсменов Protein world. В 2015 году на его постерах была запечатлена стройная девушка и надпись: «А ваше тело готово к пляжному сезону?». Тогда критики назвали ее «сексистской» и «оскорбительной».