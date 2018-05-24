Москва, 24 мая, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 18 мая составил $456,3 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 11 мая международные резервы составляли $457,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1,4 млрд, или на 0,3%.

Как отмечается в сообщении регулятора, снижение показателя произошло в результате отрицательной переоценки.

Напомним, неделей ранее международные резервы России снизились на $700 млн. За 2017 год объём международных резервов увеличился на 14,4%.