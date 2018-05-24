Первоуральск, Свердловская область, 24 мая, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области новый мэр появится не раньше сентября. Сегодня, 24 мая, городская дума объявила конкурс на должность главы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме.

Nadezhda Komissarova Первоуральск

Документы от потенциальных кандидатов будут принимать в период с 9 по 27 июля. А затем, с 3 по 7 сентября, комиссия, в которую включены шесть человек, рассмотрит поступившие документы. Тех кандидатов, которые пройдут во второй тур, ожидают индивидуальные собеседования и конкурсные испытания. И только после этого комиссия определит наиболее достойных и предложит их на рассмотрение городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Валерий Хорев неожиданно ушёл в отставку в конце апреля. На посту в качестве мэра он пробыл полгода. А перед этим в течение года был в качестве исполняющего обязанности.

Добавим, отставке Хорева предшествовал арест бывшего главного архитектора города Константина Гартмана.