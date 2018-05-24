Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Компания «Аэроэкспресс», которая обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортами Московского авиаузла, займется созданием линии аэроэкспресса в Петербурге. Линия свяжет аэропорт «Пулково» с Витебским вокзалом Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

В рамках ПМЭФ-2018 ООО «Аэроэкспресс» и власти Санкт-Петербурга 24 мая заключили соглашение о намерениях по реализации данного проекта. Подписи под соглашением подставили исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Проект по созданию линии аэроэкспресса от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала предполагается реализовать в формате государственно-частного партнерства. Ориентировочная стоимость проекта — 18,8 млрд рублей, размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей. Проект планируется завершить в 2022 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Аэроэкспресс».

"Мы ставим перед собой задачу создать не просто транспортную артерию, а целую инфраструктуру, способную удовлетворить требования и запросы всех категорий пассажиров, в том числе социально незащищенных групп населения. Я уверен, что во взаимодействии с руководством города нам удастся создать транспортно-логистический комплекс на уровне мировых стандартов», — сказал исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.

Экономическим обоснованием проекта стал рост пассажиропотока аэропорта «Пулково», который в 2017 году увеличился на 21,6%. Предполагается, что линия аэроэкспресса будет сопутствовать развитию аэропорта, в который сегодня можно попасть только на общественном или личном автотранспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Витебский вокзал

Как сообщало ИА REGNUM, скоростной поезд позволит добраться от «Пулково» до Витебского вокзала или обратно за 25 минут. Поезд будет делать остановку на станции Купчино. Строительство линии начнется после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. По расчетам разработчиков, это должно окупить вложения.

Стоимость проезда в поездах от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Петербурга составит от 250 до 350 рублей.

Противники этого проекта просят губернатора Санкт-Петербурга найти другие пути совершенствования транспортного обслуживания аэропорта, полагая, что эта стройка ляжет тяжким бременем на бюджет города.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает работу скоростных железнодорожных линий, связывающих Москву с аэропортами «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 8 одноэтажных составов, разработанных на Демиховском машиностроительном заводе. Ежедневно поезда «Аэроэкспресса» выполняют в среднем 198 рейсов. Пассажирами «Аэроэкспресса» в 2017 году стали 11,7 млн человек.