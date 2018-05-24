Москва, 24 мая, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Команда «Роскосмоса» должна быть укреплена хорошими специалистами и высококлассными учёными. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с Дмитрием Рогозиным, которому должен возглавить корпорацию.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

«Надо посмотреть в том числе и на укрепление команды, с тем чтобы эту, по сути, целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена. Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные учёные, организаторы», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент России предложил возглавить госкорпорацию по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрию Рогозину, который ранее курировал военно-промышленный комплекс в качестве вице-премьера.