Ярославль, 24 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославской области проходят Летние фестивали ГТО, в которых принимают участие более 3 000 учащихся школ региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в спортивном клубе «Буревестник — Верхняя Волга».

Сдача нормативов ГТО

Сегодня в регионе функционируют 33 места тестирования ГТО для школьников и 24 центра тестирования ГТО для взрослых. В тестирование вовлечены все группы населения: дошкольники, школьники, студенты, трудовые коллективы, пенсионеры. На данный момент уже более 16 тысяч жителей Ярославской области попробовали свои силы в выполнении норм ГТО, из них около 7 тысяч прошли успешно все предложенные испытания и стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия ГТО», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» Екатерина Махорская.

По итогам фестиваля лучшие школьники попадут в команду, которая представит Ярославскую область в финале фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в лагере «Артек».

Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» является региональным оператором физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ярославской области.

За сезон 2017−2018 годов в Ярославской области к движению ГТО присоединились целые коллективы — ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Дивизон «Силовые агрегаты», управление Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Ярославской области, МЧС России по Ярославской области и ряд других.

Членами партнерства СК «Буревестник — Верхняя Волга» являются высшие учебные заведения и колледжи Ярославской области. Благодаря клубу ярославские студенты участвуют в соревнованиях регионального и российского уровня. «Буревестник — Верхняя Волга» проводит региональную Универсиаду высших учебных заведений, Спартакиаду профессиональных образовательных организаций Ярославской области и Спартакиаду муниципальных образований.

Постоянную помощь клубу в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области оказывает ОАО «Славнефть-ЯНОС». Поддержка и развитие массового спорта, здорового образа жизни — один из приоритетов предприятия.

В последнее время СК «Буревестник-ВВ» начал активное развитие интеллектуальных и компьютерных видов спорта в регионе — весной 2018 года впервые прошел «Кубок Губернатора Ярославской области по Dota 2 среди студенческих команд.

Осенью 2017 года в Тутаевском муниципальном районе был запущен проект «Детская академия шахмат», и в этом же году стартовал проект «Команда спортивных волонтеров».