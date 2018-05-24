Ташкент, 24 мая, 2018, 16:11 — ИА Регнум. С 28 апреля по 24 мая 2018 года Узбекистан экспортировал 3,1 тыс. тонн черешни на сумму $9,4 млн, сообщает издание «Фергана» со ссылкой на «Узбекозиковкатхолдинг».

Черешня

По данным компании, объем экспорта в натуральном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в три раза, а в денежном — в четыре. Наибольший объем экспорта черешни пришелся на новые рынки в ОАЭ и Южной Корее. Продукция также была отправлена в Россию, Казахстан и Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, среди стран мира Узбекистан занимает лидирующие позиции по объему экспорта плодоовощной продукции. По экспорту свежих абрикосов республика занимает четвертое место.