Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Восстановление экономических отношений России и Латвии, и в частности, транзита зависит от политики Евросоюза и Латвии, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом высокопоставленный российский чиновник заявил 24 мая на ПМЭФ-2018, отвечая на соответствующий вопрос латвийского журналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Латвии следовало бы сделать «политические шаги», если в Риге хотят вернуть часть российского бизнеса обратно в Латвию, сказал глава Счетной палаты РФ.

Эти политические шаги и сигналы должны быть «явными», добавил Кудрин.

На дополнительный вопрос о том, возможно ли решение экономических вопросов во взаимоотношениях РФ и Латвии отдельно от политических, он отвечать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Латвии 23 мая внесло новые поправки в законодательство, согласно которым предлагается запретить обучение на русском языке не только в школах, но и в частных вузах и колледжах.

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Эксперты отмечают, что очередная националистическая выходка в первую очередь ударит по экономике самой Латвии.

«Латвия до недавнего времени продвигала себя как «центр европейского образования на русском языке» для стран постсоветского пространства. И за счёт этого умудрялась активно развивать образовательный туризм, привлекая деньги в бюджет и генерируя дополнительную туристическую прибыль», — отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.